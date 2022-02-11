В Москве олимпийская чемпионка по легкой атлетике провалилась под лед: видео

В Москве олимпийская чемпионка по легкой атлетике провалилась под лед: видео

Несчастный случай со спортсменкой произошел во время прогулки на Москве-реке.

В российской столице Москве с сильным переохлаждением госпитализировали 53-летнюю чемпионку Олимпийских игр 2000 года Ирину Привалову. Спортсменка провалилась под лед на Москве-реке.

Об этом сообщили в Telegram-канале "РЕН ТВ", опубликовав видео с места происшествия.

Инцидент с Приваловой произошел в московском парке возле станции метро "Фили". Олимпийская чемпионка попыталась перейти реку по замерзшему льду, но неожиданно под ногами 53-летней спортсменки лед треснул.

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Выбраться из ледяной воды женщине помогли спасатели. С сильным переохлаждением она была госпитализирована в одну из столичных больниц.

В 2000 году Ирина Привалова завоевала золотые награды на Олимпиаде в Сиднее, где одержала победу в забеге на 400 метров с барьерами. После завершения активной спортивной карьеры она занимает должность первого вице-президента и члена президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики.

Напомним, ранее в России, неподалеку от Санкт-Петербурга, женщина утонула в проруби во время крещенских купаний прямо на глазах у собственных детей и мужчины.

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