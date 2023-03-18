В Москве ОМОН штурмовал бары из-за "финансирования ВСУ" – посетителей заставили петь песни "Любэ"

По информации правозащитников, было задержано около 40 человек.

В пятницу вечером, 17 марта, в Москве силовики ворвались в несколько баров, заподозривших в финансировании Вооруженных сил Украины. Посетителей заставили петь песни русской группы "Любэ", рисовать пропагандистскую символику войны, некоторых людей задержали.

Об этом сообщают пропагандистские СМП и оппозиционные Telegram-каналы.

Так, около 20:50 17 марта ОМОН ворвался в московские бары Underdog и La Virgen "в связи с подозрением в причастности заведений к финансированию ВСУ".

Сотрудник бара Underdog рассказал, что силовики заставляли посетителей подпевать российские песни, угрожая электрошокером, а также они попросили людей с татуировками раздеться.

По информации правозащитного проекта "Первый отдел", всего было задержано около 40 человек. Большинство из них уже отпущено.

Напомним, в России девушка украла у оккупанта миллионы рублей и нашла себе нового парня.

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