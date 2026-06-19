В Москве паника из-за новой атаки: дроны прорываются в столицу РФ (видео)

Москва. / © Associated Press

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В пятницу, 19 июня, дроны снова атакуют столицу страны-агрессорки Москву. БпЛА атакуют из разны направлений.

Что известно о новой атаке, читайте в материале ТСН.ua.

Российские власти подтвердили атаку БпЛА на столицу и заявляют о якобы сбитии воздушных целей. По состоянию на 13:00 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об «сбитии» более 20 дронов, летевших в направлении Москвы.

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«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил мэр.

Жители Подмосковья и столицы уже традиционно снимают и выкладывают в Сети видео с полетами дронов и в очередной раз возмущаясь этим.

Отметим, что новый налет беспилотников на Москву подтвердили и в Украине — советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

«Москва снова под атакой. Дроны по разным направлениям двигаются в сторону столицы России, начинается массированная атака», — подчеркнул он.

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Дата публикации 13:21, 19.06.26 Количество просмотров 109 Москва снова под ударом дронов

Аэропорты вводят ограничения

Росавиация сообщила, что временные ограничения введены в аэропортах московского региона Домодедово и Жуковский.

«Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера утром мощные взрывы потрясли столицу России Москву. Власти заявили о якобы успешной работе ПВО, но также подтвердили атаку на НПЗ — один из ключевых объектов инфраструктуры РФ. Ресурс «Агентство» пишет, что эта атака была одной из самых больших и интенсивных.

Этот утренний налет на столицу РФ был одним из самых больших. В то же время в Минобороны рассмешили количеством сбитых дронов и ракет. Там отчитываются, что за сутки ПВО сбило аж 992 БпЛА, а еще ракеты и авиабомбы.

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