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В Москве паника из-за новой атаки: дроны прорываются в столицу РФ (видео)
Москва не успела оправиться от вчерашней атаки, как сегодня новая волна дронов уже над Россией.
В пятницу, 19 июня, дроны снова атакуют столицу страны-агрессорки Москву. БпЛА атакуют из разны направлений.
Что известно о новой атаке, читайте в материале ТСН.ua.
Российские власти подтвердили атаку БпЛА на столицу и заявляют о якобы сбитии воздушных целей. По состоянию на 13:00 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об «сбитии» более 20 дронов, летевших в направлении Москвы.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил мэр.
Жители Подмосковья и столицы уже традиционно снимают и выкладывают в Сети видео с полетами дронов и в очередной раз возмущаясь этим.
Отметим, что новый налет беспилотников на Москву подтвердили и в Украине — советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
«Москва снова под атакой. Дроны по разным направлениям двигаются в сторону столицы России, начинается массированная атака», — подчеркнул он.
Аэропорты вводят ограничения
Росавиация сообщила, что временные ограничения введены в аэропортах московского региона Домодедово и Жуковский.
«Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Напомним, вчера утром мощные взрывы потрясли столицу России Москву. Власти заявили о якобы успешной работе ПВО, но также подтвердили атаку на НПЗ — один из ключевых объектов инфраструктуры РФ. Ресурс «Агентство» пишет, что эта атака была одной из самых больших и интенсивных.
Этот утренний налет на столицу РФ был одним из самых больших. В то же время в Минобороны рассмешили количеством сбитых дронов и ракет. Там отчитываются, что за сутки ПВО сбило аж 992 БпЛА, а еще ракеты и авиабомбы.