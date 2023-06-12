В Москве пассажир внезапно умер на глазах сотрудников аэропорта: какая причина

В московском аэропорту Шереметьево пассажир умер в зоне таможенного контроля на глазах у сотрудников – мужчина испугался личного досмотра и проглотил целый пакетик с наркотиками.

Об этом пишет Baza.

Известно, что 40-летний Дмитрий должен был вылететь в Стамбул, но его остановили на досмотре. Сотрудники заметили у мужчины явно лишний багаж, поэтому решили более тщательно его изучить. И были правы – у Дмитрия при себе оказался подозрительный пакетик, вероятно, с кокаином. Он тут же проглотил весь пакетик.

После приема такого количества порошка мужчина потерял сознание и, несмотря на попытки его реанимировать, умер в зоне таможенного контроля.

Напомним, в Египте акула приплыла к берегу, потащила и съела российского туриста.

Читайте также: