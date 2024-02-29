В Москве пенсионер застрелился из самодельного "шпионского" оружия: фото

В Москве 83-летний пенсионер покончил с собой, застрелившись из самодельной ручки-пистолета.

Как сообщает Telegram-канал Baza, причиной самоубийства могло стать одиночество пенсионера в день его рождения.

После того как два года назад умерла его жена, пенсионер проживал в квартире один и часто находился в депрессивном настроении.

Отмечая 22 февраля день рождения, он принимал поздравления по телефону, но никто к нему в гости так и не пришел. Родственники предполагают, что именно это и заставило старика уйти из жизни.

Тело пенсионера нашли на полу через двое суток после смерти. Рядом обнаружили странный пистолет в виде ручки, который, судя по всему, мужчина мог смастерить сам. По словам близких, раньше он работал в научно-исследовательском институте и умело обращался с разными станками.

Напомним, ранее начальник полиции российского города Иркутска полковник Герман Братчиков после рабочего совещания совершил самоубийство. Он застрелился из служебного пистолета прямо в своем кабинете.

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