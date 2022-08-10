В Москве пенсионерка "сдала" соседку-украинку: наслушалась пропагандистов

Пенсионерке не понравилось то, что ее соседка во время конфликта сказала, что Украина восстановит территориальную целостность, а Крымский мост будет уничтожен.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.

71-летняя россиянка подслушала ссору своих соседок. Одна из женщин заявила, что Украина восстановит свою территориальную целостность – вернет Крым и Донбасс, а Крымский мост будет уничтожен. Сначала пенсионерка проигнорировала это. Однако впоследствии она наслушалась российских пропагандистов, которые заявляли, что нужно быть внимательным и начала искать врагов России.

"Вера Павловна серьезно обдумала эту информацию и почти через месяц все же сообщила об Елене в полицию. Хотя окончательное решение пенсионерка приняла через телевизор — по словам пенсионерки, там ей объяснили, будто у украинцев "неизвестно что" в голове и поэтому сейчас нужно быть" наготове", — пишут пропагандисты.

Отмечается, что соседка, поддерживавшая территориальную целостность Украины, была родом из Одесской области. В Москву она переехала к мужу.

Напомним, в Крыму женщина чуть не уколотила мужчину за поддержку войны в Украине.

Также жительница Москвы написала заявление в полицию на мужчину-украинца. Когда мужчина узнал начале войны в Украине, он обругал государство-агрессора и выбросил свой российский паспорт.

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