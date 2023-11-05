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В Москве певец-путинист устроил "ядерное" шоу и нажал "красную кнопку" — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1023
Время на прочтение
1 мин
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В Москве певец-путинист устроил "ядерное" шоу и нажал "красную кнопку" — видео

Певец Shaman нажал "красную кнопку" на своем концерте/Фото: скриншот

Фанат диктатора Путина имитировал ядерный взрыв на концерте.

В Москве на своем концерте певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов), являющийся ярым поклонником президента-диктатора России Владимира Путина, поддержал идею Кремля по применению ядерного оружия и показал имитацию запуска ракеты с ядерной боеголовкой, нажав "красную кнопку".

Видео с концерта путиниста было распространено в Сети.

"Ядерное" шоу сопровождалось песней "Я русский", в которой прославляется война против Украины. Во время исполнения "патриотической песни" мужчина преподнес певцу чемодан с кнопкой красного цвета, олицетворяющей запуск ядерной ракеты.

Когда Shaman нажал кнопку – в небе раздались десятки взрывов от фейерверков.

Как пишут СМИ, подобное шоу артист-путинист устраивает не впервые, но раньше чемодан выносили на концертах в регионах и на центральных каналах РФ это не транслировали.

Напомним, аналитики ISW объяснили, зачем Кремль усилил "ядерную риторику".

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Дата публикации
Просмотры
1023
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