В Москве подорвали авто предателя из СБУ: что о нем известно (видео)

В СБУ в 2019 году так высказались о Прозорове: "Это чудовище должно помнить судьбу Иуды. Дело только времени".

В Москве подорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado экс-работника СБУ Василия Прозорова, который еще 10 лет назад пошел на сотрудничество с врагом, а впоследствии переехал в РФ.

Об этом сообщат российские телеграм-каналы.

Машина Прозорова взорвалась 12 апреля в Москве на Коровинском шоссе. Взрыв прогремел, как только владелец попытался завести авто. Судя по видео из Сети, транспортное средство получило существенные повреждения. На кадрах видно, что предатель сидит на багажнике машины.

Что касается Прозорова, то его госпитализировали с травмами ног и в состоянии шока.

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. По основной версии – сработало взрывное устройство.

Василий Прозоров – кто это

Прозоров работал в СБУ в должности старшего консультанта-эксперта. С 2014 года он сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая информацию о ходе АТО на востоке Украины.

Несколько лет назад предатель бежал в Россию. Там в 2019 году Прозоров дал пресс-конференцию и рассказал, что с апреля 2014 года помогал спецслужбам РФ.

В феврале 2023 года сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили покушение на Прозорова.

Заметим, в марте 2019 года в СБУ опубликовали заявление по поводу Прозорова. Там указали, что он был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ СБУ из-за служебного несоответствия – систематического употребления алкоголя на рабочем месте, дискредитации звания офицера.

"Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ "достойных" покупателей. Но это чудовище должно помнить судьбу Иуды. Дело только времени", – предупреждали в украинской спецслужбе.

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Подорванное авто предателя из СБУ Василия Прозорова/Фото: российские телеграм-каналы

В Москве подорвали авто предателя из СБУ – видео

Напомним, недавно на оккупированной Луганщине был взорван автомобиль очередного коллаборанта Валерия Чайки, который в 2022 году стал на сторону врага. Этому предателю было поручено зомбировать украинских детей в оккупации.

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