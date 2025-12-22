ТСН в социальных сетях

Категория
Мир
102
1 мин

В Москве подорвали авто российского генерала: что известно о Сарварове

В результате взрыва авто Kia Sorento в московском районе Орехово-Борисово погиб глава Управления оперативной подготовки ВС РФ Фанил Сарваров.

Анастасия Павленко
Следственный комитет РФ сообщил о гибели генерала при взрыве в Москве

Следственный комитет РФ сообщил о гибели генерала при взрыве в Москве / © Associated Press

В Москве на улице Ясеневой в результате подрыва автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров, сообщает Следственный комитет РФ.

По сообщению, было приведено в действие взрывное устройство, установленное под дном автомобиля. По данным Телеграм-канала Baza, машина успела проехать несколько метров, прежде чем произошел взрыв.

На месте подрыва / © Associated Press

На месте подрыва / © Associated Press

Осколками повреждены, по меньшей мере, семь стоящих рядом автомобилей.

В Следственном комитете РФ заявили, что как одну из версий произошедшего рассматривают «организацию преступления украинскими спецслужбами».

Комментариев украинской стороны по поводу гибели российского генерала пока не было.

Кто такой Сарваров

О Фаниле Сарварове известно, что он родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинске Пермской области.

Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Президиума Верховного совета ТАРСР в 1990 году, военную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в 1999 году, военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2008 году.

В 1990-х и начале 2000-х годов Сарваров принимал участие в осетино-ингушском конфликте и в войне в Чечне, в 2015-16 годах — в боевых операциях российских войск в Сирии. По данным издания «Проект», Сарваров также принимал участие в войне против Украины.

