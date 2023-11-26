В Москве похвастались Медведеву серийным производством беспилотных ударных вертолетов "Термит"

В РФ похвастались производством ударных БПЛА вертолетного типа "Термит", который выпускается "НПП "Стрела". Это произошло во время визита заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в московский индустриальный парк "Руднево".

Об этом пишет Defense Express.

Дрон "Термит" впервые продемонстрировали в 2020 году. Контракт на необъявленное количество этих дронов был подписан в 2021 году с относительно коротким сроком исполнения. Из них как минимум три находятся уже на относительно высоких степенях готовности.

В ноябре 2021 года в группе компаний "Кронштадт" сообщили о первых испытаниях "Термита" с пуском управляемых ракет интеграция которых в этот дрон и является главной задачей.

Ударный БПЛА вертолетного типа "Термит",

"Вооружением БПЛА вертолетного типа "Термит" должны быть управляемые ракеты С-8Л с полуактивной лазерной наводкой. Фактически — аналог APKWS, но со значительно большей степенью переработки базового неуправляемого реактивного снаряда. На выставках этот дрон демонстрировался с тремя пусковыми. дополнительные блоки: с раскладными крыльями в средние корпуса и головку самонаведения в носовой части, а в APKWS оба эти элемента объединены в один модуль. Объявленная дальность действия С-8Л – до 6 км. Оснащение – осколочно-фугасная боевая часть. – указано в сообщении.

Ударный БПЛА вертолетного типа "Термит",

Между тем, сам дрон "Термит" является боевой версией БВС-ВТ 450 и нарабатывать его в "НПП "Стрела" начали еще на уровне 2016 года. Также существует версия этого дрона в гражданской версии SmartHELI-450.

Ударный БПЛА вертолетного типа "Термит",

Ранее мы писали, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на обращение американского президента Джо Байдена к гражданам с призывом поддержать Украину и Израиль. По его мнению, мир продолжает катиться в глубокую пропасть.