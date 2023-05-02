В Москве полиция ловила "сине-желтого голубя-диверсанта", который "бомбил" россиян минами

На место происшествия немедленно прибыла обследовавшая территорию полиция и не нашла "украинского голубя-диверсанта".

Россияне в панике на фоне контрнаступления ВСУ. Мужчине из Москвы мерещился "сине-желтый голубь-диверсант", который нес в когтях мину с заглавной буквой У, которую потом скинул на землю.

Об этом сообщает телеграмма канал Baza.

Также читайте Массированный обстрел Херсонщины и убийство трех человек: подробности российских ударов и фото

"1 мая в дежурную часть Академического района столицы обратился встревоженный мужчина. Он рассказал, как своими глазами видел украинского голубя-диверсанта. Птица была окрашена в цвета флага Украины и несла в когтях мину-лепесток с большой буквой У, которую потом сбросила на землю ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на улицу, где заметили голубя, немедленно прибыла полиция. Оперативники внимательно осмотрели территорию, но не нашли никаких мин, а все голуби, как ни странно, были серого цвета.

Напомним, в Москве у площадки для выгула собак обнаружили гранату.

Читайте также: