В Москве полицию перевели на усиленный режим из-за "угрозы терактов"

Полицию в Москве перевели на усиленный режим работы из-за предупреждения ряда стран о возможных терактах в столице РФ в ближайшее время.

В Москве полицейских перевели на усиленный режим после предупреждения некоторых стран о возможных терактах в столице страны-агрессора.

Об этом пишет российский Telegram-канал Baza.

В сообщении отмечено, что количество патрульных групп в центре Москвы и на некоторых видах транспорта увеличено в 2-2,5 раза,

"Также на дежурство отправили сотрудников в гражданской одежде. Причем в составе патруля обязательно должна быть и женщина. Скорее всего, это связано с тем, что проверять должны и женщины, и мужчины", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне посольство Соединенных Штатов в РФ сообщили о возможных терактах в Москве в ближайшие 48 часов. Аналогичное заявление сделали и Германия и Великобритания. Они призвали своих граждан избегать поездок в РФ.

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в течение следующих 48 часов. Действия, которые необходимо применить: избегайте скопления людей, следите за обновлениями СМИ, будьте в курсе своего окружения", — говорится в рекомендациях дипмиссии США своим гражданам.

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