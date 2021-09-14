В Москве появились надписи на иностранных языках: узбекском и таджикском

Иноязычные указатели появились на станциях метро, от которых отправляются автобусы к миграционному центру.
На станциях метрополитена в Москве появились таблички с надписями на иностранных языках — таджикском фарси и узбекском.
Как сообщили российскому изданию РБК в московском департаменте транспорта, эти указатели должны облегчить новоприбывшим гражданам из Таджикистана и Узбекистана добраться до миграционного центра столицы, расположенного в Сахарове (Подмосковье).
В частности, такие таблички размещены на станциях "Прокшино" и "Лесопарковая", от которых отправляются нужные трудовым мигрантам из Средней Азии автобусы.
По данным российской полиции, по состоянию на апрель 2021 года в Москве проживали около 213 000 выходцев из Узбекистана и 157 000 мигрантов из Таджикистана.
Напомним, ранее в российском МВД приняли решение о "нежелательности пребывания" в стране гражданина Беларуси Идрак Мирзализаде и пожизненно запретили ему въезд в РФ.