В Москве пожар в считанных километрах от Кремля: пылает крупнейший НПЗ столицы РФ (фото, видео)

Пожар на НПЗ в Москве 16 июня

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В Москве 16 июня вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, всего в 15 км от Кремля. Атака дронов вывела из строя важнейшую установку, которая может парализовать работу компании.

Об этом сообщили телеграм-каналы, руководитель украинского ЦПД Андрей Коваленко и подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве после атаки дронов горит самый большой НПЗ. В то же время, не прозвучало ни одной сирены воздушной тревоги. Завод расположен в Капотне в 15 км от Кремля.

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Горит «сердце» предприятия — ЭЛОУ АВТ-6. Это самый важный комбинированный технологический комплекс на НПЗ, где осуществляется первичная переработка нефти.

«На московском НПЗ горит ЭЛОУ АВТ-6 — технологическая установка первичной переработки нефти, от которой зависит способность завода работать. Сейчас стоит вопрос о приостановке работы московского нпз или критической потери мощности. москвичи в соцсетях пишут, что не запасались бензином, зря», — сообщил Коваленко.

Он отметил, что московский НПЗ перерабатывает около 11 млн. т нефти в год, обеспечивает около 40% потребностей российской столицы в бензине и 50% в дизеле.

«В москве и так уже вводились ограничения на заправках по 20 литров на авто после постоянных атак нефтебаз и других НПЗ. Теперь ожидаем еще больший кризис. москвичи могут ежедневно благодарить за это путина и вспоминать, как голосовали за него», — написал в Сети руководитель ЦПД.

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В свою очередь Собянин подтвердил атаку на НПЗ, но в то же время утверждает о якобы сбитии 25 беспилотников.

«В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов поврежден объект МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», — говорится в заявлении мэра.

Пожар на НПЗ в Москве 16 июня / © из соцсетей

Пожар на НПЗ в Москве 16 июня / © из соцсетей

Пожар на НПЗ в Москве 16 июня / © из соцсетей

Пожар на НПЗ в Москве 16 июня / © из соцсетей

Дата публикации 09:53, 16.06.26 Количество просмотров 23 Пожар на НПЗ в Москве сняли на видео

Что известно о московском НПЗ?

Московский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России, расположенное на юго-востоке Москвы. Завод играет немаловажную роль в обеспечении российской столицы и окружающих регионов топливом.

В 2023 году на предприятии было переработано 11,6 млн т нефти, в результате чего было произведено 2,6 млн т бензина, 3,3 млн т дизельного горючего, 0,9 млн т авиационного керосина и 2,3 млн т мазута.

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19 мая после атаки украинских БПЛА в районе завода предприятие временно останавливало переработку нефти.

Атака на Москву 16 июня — что известно

Напомним, утром 16 июня Москву массированно атаковали дроны, повлекшие панику и взрывы в столице и области. Собянин заявил о якобы сбитии 60 БпЛА, однако из-за атаки парализована работа четырех главных аэропортов города: «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковского». Также были попадания в крупнейший московский НПЗ, где вспыхнул пожар.

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