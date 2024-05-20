В Москве пожар в здании администрации одного из районов

Пострадавших, по данным МЧС, нет.
В Москве начался пожар у здания управы района Соколиная гора.
Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.
В сообщении МИД РФ указывают, что пожар произошел в "торгово-офисном здании" на площади 800 кв.
Позже стало известно, что пожар происходит в том же помещении, в котором находится управа района Соколиная гора, а площадь пожара составляет 1200 кв.
Пострадавших, по данным МЧС, нет.
Напомним, ранее сообщалось, что возле Москвы возник пожар на территории воинской части ФСБ.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Подмосковье произошел масштабный пожар.
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