В Москве пожар в здании администрации одного из районов

Пострадавших, по данным МЧС, нет.

В Москве начался пожар у здания управы района Соколиная гора.

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Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

В сообщении МИД РФ указывают, что пожар произошел в "торгово-офисном здании" на площади 800 кв.

Позже стало известно, что пожар происходит в том же помещении, в котором находится управа района Соколиная гора, а площадь пожара составляет 1200 кв.

Пострадавших, по данным МЧС, нет.

Напомним, ранее сообщалось, что возле Москвы возник пожар на территории воинской части ФСБ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Подмосковье произошел масштабный пожар.

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