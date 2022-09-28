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В Москве призывник избил полицейского, который пытался вручить ему повестку

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В Москве призывник избил полицейского, который пытался вручить ему повестку

Фото: Associated Press

В Москве 30-летний призывный избил полицейского.

Российский полицейский вместе с работниками военного комиссариата пытались вручить жителю Москвы повестку.

Об этом пишет телеграмм-канал "Осторожно, Москва".

Военный комиссар в сопровождении полицейских пришли в квартиру 30-летнего жителя Москвы вечером. Мужчине они планировали вручить повестку.

Однако 30-летнего москвича возмутил этот факт, поэтому он избил участкового. После этого мужчину арестовали, однако повестки так и не вручили.

Напомним, в Москве из-за мобилизации 39-летний мужчина совершил самоубийство.

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