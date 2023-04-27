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В Москве произошел масштабный пожар: горит 15-этажное здание (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
5041
Время на прочтение
1 мин
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В Москве произошел масштабный пожар: горит 15-этажное здание (видео)

В Москве произошел масштабный пожар / Фото: ТАСС

В столице страны-агрессора России снова пылает. На этот раз там загорелось на строительстве пятнадцатиэтажной высотки.

В Москве днем 27 апреля произошел масштабный пожар на территории строительства пятнадцатиэтажного здания.

Информация об этом начала появляться в телеграмм-каналах.

Как стало известно, в Москве горит стройка в элитном жилом комплексе "Виктория парк". Там на площади в 70 "квадратов" загорелась крыша. Пропагандистские СМИ, в своей типичной стилистике сообщили, что "пожарные быстро локализовали пожар". Хотя дым от костра виден из разных уголков столицы.

Рядом со строительством находится управление ГИБДД и Парк Победы. Пострадавших вроде бы нет.

Напомним, что эффект от массированного удара по Москве дронами может принести определенный результат.

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Дата публикации
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