В столице страны-агрессора России снова пылает. На этот раз там загорелось на строительстве пятнадцатиэтажной высотки.

В Москве днем 27 апреля произошел масштабный пожар на территории строительства пятнадцатиэтажного здания.

Информация об этом начала появляться в телеграмм-каналах.

Как стало известно, в Москве горит стройка в элитном жилом комплексе "Виктория парк". Там на площади в 70 "квадратов" загорелась крыша. Пропагандистские СМИ, в своей типичной стилистике сообщили, что "пожарные быстро локализовали пожар". Хотя дым от костра виден из разных уголков столицы.

Рядом со строительством находится управление ГИБДД и Парк Победы. Пострадавших вроде бы нет.

Напомним, что эффект от массированного удара по Москве дронами может принести определенный результат.

Читайте также: