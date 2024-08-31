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В Москве произошел мощный пожар: пламя гасят вертолеты и корабль (видео)

В Москве произошел мощный пожар: пламя гасят вертолеты и корабль (видео)

Мощный пожар в Москве / Фото: скриншот с видео

Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров.

В субботу, 31 августа, в российской столице Москве произошел мощный пожар в трехэтажном административном здании.

Видео с места происшествия публикуют в Telegram-каналах.

Очевидцы сообщают о большом количестве пожарных бригад, привлеченных для тушения пламени.

Над местом пожара на Бережковской набережной кружат четыре вертолета Ка-32 с водосливными устройствами, которые сбросили на огонь уже более 350 тонн воды.

К тушению пожара привлечен также пожарный корабль, поэтому движение по Москве-рекой перекрыто.

Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров, огонь от админздания перекинулся на складские помещения.

Российские пропагандисты и оперативные службы сообщили, что вероятной причиной пожара стали проблемы с электропитанием в здании.

В Москве мощный пожар тушат вертолеты и корабль

В Москве мощный пожар тушат вертолеты и корабль

Напомним, ранее, 28 августа, в Сети появилось видео из Рязанской ГРЭС, окутанной клубами дыма. В местных пабликах сообщалось, что незадолго до этого прогремели взрывы.

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