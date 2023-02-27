В Москве произошел пожар на станции метро: вспыхнул вагон, все в дыму, люди бегут (фото, видео)

В столице страны-агрессора Москве 27 февраля вспыхнул вагон на станции метро Спортивная. Поэтому в подземке много дыма, россияне бегут с места происшествия.

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

Очевидцы утверждают, что вся станция была в дыму. Россияне публикуют видео, как они сбегают с места задымления и жалуются на то, что им тяжело дышать. Также из-за возгорания в московском метро произошел сбой.

Впоследствии стало известно, что в одном из вагонов загорелся двигатель. По предварительным данным, пострадавших из-за инцидента нет, россиян эвакуировали с места пожара.

Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, в Москве преподаватель избил школьника на уроке финансовой грамотности. Предварительно ему не понравилась прическа восьмиклассника.

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