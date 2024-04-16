В Москве произошел пожар на военном заводе "Авангард", где производят зенитные ракеты — СМИ

В столице России произошел пожар на военном заводе "Авангард", где производят зенитные ракеты.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Astra.

По информации журналистов, пожар произошел в цехе №12 машиностроительного завода "Авангард" и охватил площадь 50 кв. м.

Впоследствии стало известно, что пожар был локализован.

Речь идет об АО Московский машиностроительный завод "Авангард", входящий в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

На предприятии производятся в частности боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. На сайте завода сказано, что это единственное в России предприятие, производящее такие ракеты.

Напомним, оккупационные войска РФ нанесли ракетный удар о Трипольской ТЭС в Киевской области 11 апреля. Россияне ударили относительно новыми ракетами Х-69 – улучшенной версией системы Х-59. Украинские защитники изучают, как им можно противодействовать.

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