В Москве произошел пожар на заводе по производству авиадвигателей и корабельных радаров

В четверг, 7 сентября, произошел пожар на заводе "Салют", являющемся одним из крупнейших предприятий в России по производству авиационных двигателей. Кроме того, предприятие занимается изготовлением корабельных радаров.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Из-за пожара, которому предоставили повышенный уровень сложности, из здания завода, расположенного на улице Плеханова в столице государства-агрессора, эвакуировали людей.

"Из окон третьего этажа валит густой черный дым", – сообщают очевидцы.

Telegram-канал Baza сообщил, что пожар начался на третьем этаже этого предприятия, где расположен склад микроэлектроники. По информации Telegram-канала Mash, огонь загорелся в лаборатории, где хранился горючий натрий.

Огонь удалось довольно быстро потушить, о пострадавших и нанесенном ущербе не сообщают. Причина возгорания не установлена.

Известно, что завод "Салют" как предприятие, выполняющее заказы российских военных, с 2022 года находится под санкциями США.

Напомним, 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв.

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