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В Москве произошел пожар: сообщают о возгорании на заводе по изготовлению двигателей для МиГов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Москве произошел пожар: сообщают о возгорании на заводе по изготовлению двигателей для МиГов

На рассвете 12 мая в Москве произошел пожар. / Фото: из соцсетей

Три человека пострадали.

Ночью против 12 мая в российской столице в Москве произошел сильный пожар. Сообщают, что загорелось на территории машиностроительного завода, где производят двигатели для самолетов МиГ.

Информация об этом появилась у некоторых Telegram-каналов.

"SHOT" сообщает о том, что горит на территории завода: "В Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода имени В.В. Чернышева, пострадали три человека. На этом предприятии изготавливают двигатели для самолетов МиГ".

Отмечается, что возгорание произошло в одном из зданий предприятия на Вишневой улице около 04:00. В одном из кабинетов загорелись личные вещи и мебель на площади около 15 квадратных метров.

Предварительно пожар уже ликвидирован. Пострадали три человека. Их забрала "скорая".

Telegram-канал "Москва 24" сообщает о пожаре в районе Дзержинского. Впрочем, подробностей возгорания нет.

Напомним, в подмосковной Балашихе 26 апреля на территории научно-исследовательского института начался пожар. Анонимный источник в экстренных службах РФ сообщил, что на территории НИИ якобы проводятся учения. В МЧС сообщают, что "все под контролем".

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Дата публикации
Просмотры
3279
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