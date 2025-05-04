ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
723
Время на прочтение
1 мин

В Москве произошел взрыв в многоэтажке: есть жертвы и угроза обрушения (видео)

В результате пожара погибли два человека, которые были заблокированы на балконе 9-го этажа.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пожар в Москве

Пожар в Москве / © скриншот с видео

В воскресенье, 4 мая, в Москве произошел взрыв на девятом этаже жилого дома.

После взрыва разгорелся пожар, кадры которого публикуют местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, в квартире взорвался газовый баллон. Из-за взрыва обрушились перекрытия на двух этажах. Есть угроза обрушения целого подъезда.

В результате пожара погибли два человека, которые были заблокированы на балконе 9-го этажа и задохнулись.

Сообщается, что общее количество пострадавших достигло 15 человек, многие из них были госпитализированы.

Напомним, ранее в центре российской столицы возле здания международного делового центра "Москва-Сити" раздались мощные взрывы.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie