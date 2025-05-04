- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 723
- Время на прочтение
- 1 мин
В Москве произошел взрыв в многоэтажке: есть жертвы и угроза обрушения (видео)
В результате пожара погибли два человека, которые были заблокированы на балконе 9-го этажа.
В воскресенье, 4 мая, в Москве произошел взрыв на девятом этаже жилого дома.
После взрыва разгорелся пожар, кадры которого публикуют местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, в квартире взорвался газовый баллон. Из-за взрыва обрушились перекрытия на двух этажах. Есть угроза обрушения целого подъезда.
В результате пожара погибли два человека, которые были заблокированы на балконе 9-го этажа и задохнулись.
Сообщается, что общее количество пострадавших достигло 15 человек, многие из них были госпитализированы.
Напомним, ранее в центре российской столицы возле здания международного делового центра "Москва-Сити" раздались мощные взрывы.