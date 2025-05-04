В Москве произошел взрыв в многоэтажке: есть жертвы и угроза обрушения (видео)

Пожар в Москве / © скриншот с видео

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В воскресенье, 4 мая, в Москве произошел взрыв на девятом этаже жилого дома.

После взрыва разгорелся пожар, кадры которого публикуют местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, в квартире взорвался газовый баллон. Из-за взрыва обрушились перекрытия на двух этажах. Есть угроза обрушения целого подъезда.

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В результате пожара погибли два человека, которые были заблокированы на балконе 9-го этажа и задохнулись.

Дата публикации 22:29, 04.05.25 Количество просмотров 13 В Москве произошел смертельный пожар после взрыва в доме

Сообщается, что общее количество пострадавших достигло 15 человек, многие из них были госпитализированы.

Напомним, ранее в центре российской столицы возле здания международного делового центра "Москва-Сити" раздались мощные взрывы.