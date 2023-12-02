В Москве произошла масштабная авария на Киевском шоссе: есть погибшие

2 человека погибли в результате пожара в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве.
По информации SHOT, тяжелая авария с участием нескольких машин со смертельным исходом произошла на 34 километре шоссе.
В результате столкновения загорелись легковые автомобили, эвакуатор и еще одно авто, оно после удара перевернулось.
Движение в сторону области сейчас перекрыто, на месте работают оперативные службы города.
Напомним, в Черкасской области водитель насмерть сбил 9-летнего мальчика, который ехал в репетитор.
Читайте также: