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В Москве произошла масштабная авария на Киевском шоссе: есть погибшие

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
256
Время на прочтение
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В Москве произошла масштабная авария на Киевском шоссе: есть погибшие

Иллюстративная фотография. Несколько машин столкнулось в Москве

2 человека погибли в результате пожара в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве.

По информации SHOT, тяжелая авария с участием нескольких машин со смертельным исходом произошла на 34 километре шоссе.

В результате столкновения загорелись легковые автомобили, эвакуатор и еще одно авто, оно после удара перевернулось.

Движение в сторону области сейчас перекрыто, на месте работают оперативные службы города.

Напомним, в Черкасской области водитель насмерть сбил 9-летнего мальчика, который ехал в репетитор.

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Дата публикации
Просмотры
256
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