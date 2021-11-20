В Москве произошло ДТП с участием автомобиля топ-бизнесмена: погиб известный блогер

Еще одной жертвой аварии стал президент Федерации автомобильного спорта Дагестана.

В Москве, на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием известного блогера Саида Губденского. Его BMW выехал на встречную полосу и влетел в Mercedes, принадлежащий бизнесмену из топ-200 самых богатых людей России по версии журнала Forbes – Ратмиру Тимашеву. От многочисленных травм Губденский скончался на месте.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Был ли Тимашев в машине, неизвестно.

Сообщается, что второй жертвой аварии на Кутузовском проспекте стал президент Федерации автомобильного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Он был пассажиром блогера.

Еще двое людей тяжело пострадали.

Напомним, в Киеве водитель такси потерял сознание за рулем, врезался в дерево и столб. Медики в течение 40 минут пытались реанимировать водителя, но, к сожалению, мужчина скончался. Пассажирка, которая была в салоне такси, жива.

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