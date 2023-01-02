В Москве пытались сжечь военкомат: швырнули туда коктейли "Молотова"

Человека, который хотел сжечь военкомат в Москве, разыскивают.
Ночью 1 января в забор военного комиссариата в Москве бросили две бутылки с зажигательной смесью. В результате чего вспыхнул пожар.
Как сообщает Telegram-канал, неизвестный бросил коктейли "Молотова" в забор объединенного военного комиссариата Перовского района. Вспыхнул пожар, но его удалось быстро ликвидировать.
В результате инцидента никто не пострадал. Человека, бросившего зажигательные смеси, разыскивают.
Недавние пожары в РФ
Напомним, в Подольске, городе в Московской области РФ, семейная пара пенсионеров попыталась поджечь военкомат. Супругов задержали проезжавшие мимо полицейские. Возгорание оперативно потушили. Пострадавших нет.
В Москве горела одна из воинских частей. Пожар произошел в ночь на 23 декабря на территории гаражных боксов.
Вблизи российского Новочеркасска Ростовской области сгорела казарма оккупантов, принадлежавшая 150-й мотострелковой дивизии.
В пятницу, 29 декабря, возле российского Санкт-Петербурга в городе-порте Кронштадт вспыхнул нефтяной танкер "Арктика".
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