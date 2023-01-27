В Москве разбился вертолет Ми-8, которым пользуются первые лица России: кадры авиакатастрофы

В Кремле уверяют, что пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

В Московской области в аэропорту "Внуково" разбился вертолет Ми-8, принадлежащий специальному летному отряду "Россия". Им пользуются первые лица и чиновники высшего ранга.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

По предварительной информации, вертолет во время посадки ударился о землю хвостовой частью. Позже заявили, что катастрофа произошла прямо перед взлетом.

"Командир воздушного судна доложил о неисправности и прекратил взлет. В Ми-8 поврежден один из винтов. Предварительно пострадавших нет", — пишет телеграмм-канал Mash.

Между тем "Shot" утверждает, что вертолет СЛО "Россия" раскрутило перед взлетом, из-за чего и произошла авария. Впрочем, официальной причины авиакатастрофы пока нет. На месте работают экстренные службы.

Как рассказали для кремлевского пропагандистского издания "РИА Новости" в управлении делами президента, вертолет получил во "Внуково" повреждение рулевого винта до взлета. Уверяют, пострадавших нет.

В России падают военные вертолеты

Напомним, что за последнее время в РФ увеличилось авиакатастроф с участием военных самолетов. 16 декабря в Улан-Удэ (Бурятия) разбился вертолет Ми-8, на борту находились три человека. Все погибли. Известно, что вертолет вылетел из аэропорта "Восточный" до аэродрома "Байкал". Причина аварии пока неизвестна.

В начале декабря в Приморском крае России разбился истребитель МиГ-31.

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