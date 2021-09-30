В Москве раздавались выстрелы в школе: отец десятиклассницы применил пистолет

Мужчина пришел в школу, чтобы проучить обидчиков его дочери.

В четверг, 30 сентября, в столице России взрослый мужчина устроил стрельбу в школе, расположенной на улице Палехской.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Mash со ссылкой на информацию от оперативных служб.

По данным издания, отец одной из учениц пришел в учебное заведение, чтобы выяснить отношения с обидчиками его дочери. Сначала он затеял с ними драку, а затем достал пистолет и начал стрелять в воздух.

Когда на место происшествия прибыла полиция, мужчина пытался убежать, но был задержан.

Напомним, ранее в школе в российском городе Казани бывший выпускник устроил стрельбу. Погибли 9 человек — ученики и две учительницы.

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