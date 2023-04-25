В Москве разработали инструкцию на случай нападения беспилотника Украины во время парада 9 мая

В случае обнаружения в эфире канала управления БпЛА, оператор представляет команду по рации "Воздух 88". Что это значит?

В Москве готовятся к "хлопку" во время парада 9 мая. Там была разработана инструкция на случай воздушного нападения БПЛА Украины.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники в силовых структурах, а именно копии инструкций, порядок постановки механизированной колонны и расчет личного состава.

Инструкция издана оператору Комплекса радиоподавления "Силок-01" на случай "обнаружения БпЛА на территории парадной площади".

"В случае обнаружения в эфире канала управления БпЛА, оператор представляет команду по рации "Воздух 88", докладывает начальнику штаба сбора механизированной колонны характеристики летательного аппарата и запрашивает разрешение на подавление. Получив разрешение, оператор переводит комплекс в режим поставления помехи в указанном диапазоне и на частотах спутниковых систем навигации в течение 5 минут", – говорится в инструкции.

Там также говорится, что при обнаружении беспилотника нужно доложить в ФСБ. В инструкции предоставлен телефон подполковника службы Литвинова, которому нужно звонить по телефону.

Согласно документам, в параде в Москве 9 мая примут участие:

более 40 российских танков, среди которых 12 Т-72, 12 Т-80, 12 Т-90 и 5 "Армат",

10 гаубиц "Мста-С",

8 ракетных комплексов "Искандер",

8 ЗРК "С-400",

около сотни разных БТРов и боевых машин

Напомним, что 9 мая в Москве не проведут традиционное шествие "Бессмертный полк". Более того, на День победы от этого отказались не только в столице РФ, но и в других городах страны-агрессорки.

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