В Москве считают, что Украину можно взять "на понт", а в Пентагоне сидят одни слабаки: Фейгин об опасности для России

В Кремле считают, что могут угрожать и в самом деле некому и нечем ответить, однако ошибаются.

В столице РФ считают, что можно испугать Украину ядерным оружием, взять "на понт", а в Пентагоне сидят одни слабаки и затрудняются ответить на угрозы. Но действительно генералы США давно хотят запустить ракеты по Кремлю.

Об этом сказал российский оппозиционер, правозащитник Марк Фейгин.

По словам Фейгина, окружению Путина нужно объяснить, что будет с ними, их семьями, если он будет угрожать миру.

"Речь к этому — панькаться перестанут! Никто даже не будет разбираться: можно или нельзя. Потом разберутся", — отметил Фейгин.

Он отметил, что в Кремле считают, что могут угрожать всему миру, но никому и нечем ответить.

"Есть ощущения в Кремле, в Генштабе, что в Пентагоне сидят "генералы в колготках" – они слабаки, трусы, воевать они не умеют. Кто им это внушил – я не могу понять. В Кремле считают, что могут угрожать и в самом деле никому и нечем ответить. Это такая большая ошибка! Это такое глубокое непонимание!" – говорит оппозиционер.

Правозащитник добавил, что США уже доказывают информацию, что с ядерным оружием лучше не шутить.

Напомним, что Соединенные Штаты также предоставят Украине новый пакет помощи на 1,1 миллиарда долларов, включающий 18 передовых ракетных систем HIMARS и боеприпасов к ним.