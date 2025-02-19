В Москве сгорел институт из системы российского ВПК: на месте пожара – взрывы (видео)

Учреждение занималось разработкой вычислительной техники, используемой для национальной безопасности.
В среду, 19 февраля, в Москве возник пожар в Институте точной механики и вычислительной техники им. Лебедева на Варшавском шоссе.
Видео пожара, которому присвоен повышенный уровень сложности, публикуют местные паблики.
Огонь охватил площадь 1500 квадратов, кровля и стены здания обрушились, в пламени взрываются газовые баллоны. Помещение института практически полностью разрушено.
Сообщается, что 30 сотрудников научного учреждения самостоятельно спаслись от огня, о пострадавших пока неизвестно.
Из открытых источников известно, что институт занимается разработкой вычислительной техники, используемой для национальной безопасности, в частности, программного обеспечения для волоконно-оптических систем связи и навигационных приборов. Вероятно, институт входит в систему российского военно-промышленного комплекса.
Причины пожара не называют.
Напомним, ранее в Москве разразился масштабный пожар на территории бывшего машиностроительного завода им. Чернышева.
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