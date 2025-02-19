В Москве сгорел институт из системы российского ВПК: на месте пожара – взрывы (видео)

В среду, 19 февраля, в Москве возник пожар в Институте точной механики и вычислительной техники им. Лебедева на Варшавском шоссе.

Видео пожара, которому присвоен повышенный уровень сложности, публикуют местные паблики.

Огонь охватил площадь 1500 квадратов, кровля и стены здания обрушились, в пламени взрываются газовые баллоны. Помещение института практически полностью разрушено.

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Сообщается, что 30 сотрудников научного учреждения самостоятельно спаслись от огня, о пострадавших пока неизвестно.

Из открытых источников известно, что институт занимается разработкой вычислительной техники, используемой для национальной безопасности, в частности, программного обеспечения для волоконно-оптических систем связи и навигационных приборов. Вероятно, институт входит в систему российского военно-промышленного комплекса.

В Москве горит научный институт по системе российского ВПК

Причины пожара не называют.

Напомним, ранее в Москве разразился масштабный пожар на территории бывшего машиностроительного завода им. Чернышева.

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