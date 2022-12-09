Ничего не подозревавший гражданин Кыргызстана был задержан прямо в отделении банка.

В Москве система распознавания лиц запуталась в азиатской внешности и приняла гражданина Кыргызстана за якута, находящегося в розыске.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Полицейские по наведению системы 8 декабря задержали гражданина Кыргызстана Абдульбасира Эрматова прямо в отделении банка. Однако в отделении полиции при проверке документов задержанного оказалось, что мужчина абсолютно чист перед законом.

Система распознавания лиц приняла киргиза за другого человека, а именно Дмитрия Куприянова, находящегося в розыске Федеральной службы исполнения наказаний Якутии.

Система дала сбой из-за несколько похожих лиц мужчин. Так что полиция "пробила" данные Эрматова по всем базам и отпустила.

Напомним, еще весной британские медиа предупредили об опасном новом приложении для телефона NewProfilePic. Он предлагает бесплатный цифровой аватар, делает фото с распознаванием лица и может отправлять их в Москву.

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