Ничего не подозревавший гражданин Кыргызстана был задержан прямо в отделении банка.
В Москве система распознавания лиц запуталась в азиатской внешности и приняла гражданина Кыргызстана за якута, находящегося в розыске.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Полицейские по наведению системы 8 декабря задержали гражданина Кыргызстана Абдульбасира Эрматова прямо в отделении банка. Однако в отделении полиции при проверке документов задержанного оказалось, что мужчина абсолютно чист перед законом.
Система распознавания лиц приняла киргиза за другого человека, а именно Дмитрия Куприянова, находящегося в розыске Федеральной службы исполнения наказаний Якутии.
Система дала сбой из-за несколько похожих лиц мужчин. Так что полиция "пробила" данные Эрматова по всем базам и отпустила.
Напомним, еще весной британские медиа предупредили об опасном новом приложении для телефона NewProfilePic. Он предлагает бесплатный цифровой аватар, делает фото с распознаванием лица и может отправлять их в Москву.
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