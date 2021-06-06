В Москве скинхеды с нацистской символикой устроили массовую драку со стрельбой

Полиция задержала 19 человек.

Попытка сорвать закрытый концерт в Москве закончилась массовой дракой с перестрелкой с участием скинхедов и антифашистов.

Об этом пишет ряд российских изданий.

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Однако официальных подробностей происшествия местные правоохранители не сообщают, но СМИ пишут, что драка происходила около 19 часов накануне просто во дворах жилых домов. В ней принимали участие несколько десятков человек. По информации Baza, массовую драку прямо на улице устроили "две большие группы мужчин, вооруженные огнестрельным оружием" и с флагами "с нацистской символикой".

В полиции Москвы лишь сообщили, что информации о пострадавших не поступало. А в результате происшествия были задержаны 19 человек, но в чем их подозревают, не уточняется.

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