В Москве снова большой пожар: горит территория древнего храма (видео)

В Москве снова большой пожар: горит территория древнего храма (видео)

В столице России огонь охватил здание на территории храма Петра и Павла, построенного в 17 веке.

Вечером во вторник, 24 мая, в российской столице Москве в районе Лефортово вспыхнула крестильня при храме Петра и Павла – древней церкви, построенной в начале 17 века.

Об этом сообщают российские СМИ, публикуя видео с места происшествия.

По информации от местных экстренных служб, огонь охватил здание площадью 150 квадратных метров, но постройку храма не задел. Пожарным удалось локализовать возгорание.

Известно, что приходской храм в Лефортовском районе Москвы был освящен в 1613 году в честь Николая Чудотворца.

О причине пожара пока ничего неизвестно, информации о жертвах огня тоже нет.

Напомним, в конце апреля в Москве у здания мэрии произошел масштабный пожар. В здании Тверской площади вспыхнул деревянный павильон, где продают сувениры и российские продукты.

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