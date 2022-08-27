В Москве сожгли BMW X6 работника Генштаба, отвечающего за военную цензуру (фото)

В Москве сгорел автомобиль BMW X6 заместителя начальника управления Генштаба вооруженных сил России Евгения Секретарева.
Поджечь авто могла женщина, заявившая, что выступает против войны в Украине.
Об этом сообщает российский Telegram-канал BAZA.
Заметим, что Секретарев работает в восьмом управлении российского Генштаба, отвечающего за военную цензуру. Сотрудники управления следят, чтобы в СМИ не появлялась "неправильная информация" об армии РФ.
Автомобиль работника Генштаба стоял во дворе дома на Ленинградском шоссе и там внезапно вспыхнул. Больше всего пострадала задняя часть – багажник полностью выгорел.
В нескольких метрах от автомобиля выгорела трава, а также, по словам очевидцев, неподалеку от машины видели подозрительную девушку.
Позже BAZA сообщил о якобы задержании женщины, которая подожгла авто Секретарева. По данным источников канала, она якобы заявила, что выступает против "специальной военной операции".
Также сообщается, что женщина облила бензином багажник автомобиля и подожгла.
Напомним, в оккупированной Михайловке на Запорожье нашли повешенным коллаборанта Андрея Рыжкова, который с приходом российских захватчиков стал "начальником полиции".
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