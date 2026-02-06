- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1240
- Время на прочтение
- 1 мин
В Москве стреляли в генерал-лейтенанта Минобороны: что известно
Генерал выжил, его госпитализировали.
Утром 6 февраля в Москве стреляли в генерал-лейтенанта Министерства обороны России Владимира Алексеева. Его госпитализировали.
Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на российский Следственный комитет.
Отмечается, что неизвестный ожидал Алексеева у жилого дома на Волоколамском шоссе. Он выстрелил в генерал-лейтенанта, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в столичную больницу.
Заметим, сначала в Следственном комитете сообщили, что покушение якобы удалось предотвратить, но позже написали, что генерал армии РФ был ранен. По данным российских ресурсов, он находится в тяжелом состоянии.
В то же время Telegram-канал Mash сообщил, что Алексееву стреляли в спину. Инцидент произошел в лифтовом холле дома. Стрельца ищут.
Что известно об Алексееве
По данным ГУР, Алексеев отвечает за разведку и подготовку данных для ударов по Украине, в частности, по гражданским объектам, а также за создание так называемой Херсонской народной республики. Кроме того, он руководил разведкой русских войск в Сирии. Алексеев также причастен к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году.
Напомним , в Москве горело здание, где работают российские медиа — рупоры Кремля. Огонь загорелся в здании, где размещаются редакции изданий «Известия», «РЕН ТВ», «Пятый канал», «Царьград» и агентство Regnum.