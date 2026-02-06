В Москве стреляли в генерал-лейтенанта Минобороны: что известно

Российская полиция. / © Associated Press

Утром 6 февраля в Москве стреляли в генерал-лейтенанта Министерства обороны России Владимира Алексеева. Его госпитализировали.

Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на российский Следственный комитет.

Отмечается, что неизвестный ожидал Алексеева у жилого дома на Волоколамском шоссе. Он выстрелил в генерал-лейтенанта, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в столичную больницу.

Заметим, сначала в Следственном комитете сообщили, что покушение якобы удалось предотвратить, но позже написали, что генерал армии РФ был ранен. По данным российских ресурсов, он находится в тяжелом состоянии.

В то же время Telegram-канал Mash сообщил, что Алексееву стреляли в спину. Инцидент произошел в лифтовом холле дома. Стрельца ищут.

Что известно об Алексееве

По данным ГУР, Алексеев отвечает за разведку и подготовку данных для ударов по Украине, в частности, по гражданским объектам, а также за создание так называемой Херсонской народной республики. Кроме того, он руководил разведкой русских войск в Сирии. Алексеев также причастен к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году.

Владимир Алексеев. Фото: SHOT

