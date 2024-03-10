В Москве студент назвал сеть Wi-Fi в общежити "Slava Ukraine": как его наказали

Десять суток ареста за название Wi-Fi "Slava Ukraine" дали студенту в Москве.

В России студент Московского государственного университета, который живет в общежитии, назвал сеть Wi-Fi "Slava Ukraine" и получил за это 10 суток ареста.

Об этом пишет российский Telegram-канал "Осторожно, новости".

22-летний студент МГУ Олег Тарасов живёт в общежитии. По информации канала, в 2022 году парень ходил на антивоенные митинги.

6 марта этого года полиция РФ обнаружила в его общежитии сеть под названием "Slava Ukraine!". Сообщается, что в октябре Олег купил новый роутер и при подключении создал сеть под таким названием.

Студента обвинили в "публичной демонстрации экстремистской символики в целях пропаганды лозунга украинских националистов". Его арестовали на 10 суток.

Роутер посчитали орудием совершения правонарушения и конфисковали. В случае повторного такого нарушения парню может грозить уголовное дело.

Напомним, в России запретили публично демонстрировать символику и атрибутику ОУН-УПА, а также использовать лозунг "Слава Украине" – "Героям слава".

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