В Москве суд отказался освободить журналиста The Wall Street Journal

На заседании суд продлил арест американского журналиста до 30 января 2024 года.

В Москве суд отказал в освободить корреспондента московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его оставили под арестом до 30 января следующего года.

Об этом пишет DW.

Московский городской суд провел судебное заседание в закрытом режиме. Там это аргументировали тем, что материалы дела содержат гриф "тайно". На заседании суд продлил арест американского журналиста до 30 января 2024 года.

Отметим, что о задержании журналиста стало известно 29 марта. Тогда об этом сообщили в центре гражданских связей Федеральной службы безопасности РФ. Его обвинили в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Мужчине грозит от 10 до 20 лет заключения.

"Действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса", — говорится в дела.

Задержали же Эвана Гершковича в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений". Он находится в московском СИЗО "Лефортово".

Напомним, что Московский городской суд не удовлетворил апелляцию адвокатов американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и оставил его под стражей.

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