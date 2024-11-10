В Москве священник сдал полиции своего прихожанина: в чем причина

Настоятель московского храма пожаловался в полицию из-за слов своего прихожанина о нарушении заповедей "Не убий" и "Не возжелай дома ближнего своего".

В Москве полиция задержала в церкви прихожанина Алексея Севастьяненко, придерживающегося антивоенных взглядов. По словам задержанного, донос в полицию написал настоятель этого храма протоиерей Андрей Ткачев, который переехал из Украины в 2014 году.

Об этом сообщило издание "ОВД-Инфо".

Сообщалось, что настоятель храма Живоначальной Троицы Андрей Ткачев пожаловался в полицию из-за слов своего прихожанина о нарушении заповедей "Не убий" и "Не возжелай дома ближнего своего".

Ранее Севастьяненко делился своими военными взглядами в личных разговорах со священником.

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Задержанный прихожан доставлен в отдел полиции Басманного района Москвы, где его планируют оставить на ночь. Пока неизвестно, в каком именно правонарушении его собираются обвинить.

В комментарии изданию "Подъем" священник заявил, что ни одного заявления в полицию якобы не писал.

"Я служил службу, и его там приняли за неподобающее поведение. Я в это время вообще не выходил во двор, я был в храме, ничего не писал”, — утверждает он.

Более 30 лет до января 2024 года настоятелем храма Живоначальной Троицы был священник Алексей Уминский. Он заявлял, что не может поддерживать военные действия в Украине, потому ему запретили служение и лишили сана. В настоящее время он клирик храма Знамения Божией Матери в Париже.

Занявший место Уминского протоиерей Андрей Ткачев бежал в Россию из Украины после Революции Достоинства в 2014 году. Он поддерживает политику российских властей и военное вторжение в Украину. В частности, он призвал оккупантов, которые обстреливают мирные украинские города, заряжать "Грады" "с молитвой".

Напомним, уроженец Львова, служащий в московской церкви, Андрей Ткачев назвал гибель военных РФ на фронте "лучшей из смертей" и призвал россиян умирать на фронте, а не заканчивать жизнь, "захлебываясь в рвоте".

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