"Батюшку" запугали тем, что хакеры из Украины планируют украсть его деньги.

В Москве священника Российской православной церкви, поддерживающей массовые убийства украинцев, запугали Украиной. Поэтому он отдал мошенникам более 17 миллионов рублей, которые "служитель церкви" накопил во время пастырской работы.

Об этом пишет российский телеграмм-канал "Осторожно, Москва".

70-летний протоиерей одной из московских церквей Анатолий Нагорный накопил кругленькую сумму денег. Ему начали звонить якобы "банковские работники". Попа запугали тем, что хакеры из Украины сломали его счет и планируют взять кредит под залог московской квартиры протоиерея. Попу РПЦ посоветовали снять деньги со счетов и перевести их в безопасный банк. Нагорный так и поступил. В общей сложности он отдал неизвестным 17 миллионов рублей и только после этого обратился в полицию.

Московский "батюшка" заявил, что он отдавал деньги мошенникам, потому что якобы доверял их словам.

Напомним, в Москве горел офис российского пропагандистского телеканала "Спас". Это СМП, прикрываясь религией и "верой в Бога", призвало россиян убивать украинцев.

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