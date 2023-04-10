В Москве только вернувшийся из Украины вагнеровец жестоко избил пенсионерку и поджег ее квартиру

Полицейским он похвастался, что полгода воевал в составе террористической ЧВК "Вагнер".

В Москве экс-вагнеровец, только вернувшийся из войны в Украине, избил пенсионерку и попытался сжечь ее квартиру.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

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По данным канала, инцидент произошел 7 апреля. Вечером пенсионерка Людмила Алексеевна собиралась идти спать, но в дверь к ней позвонила соседка со словами, что внучка пенсионерки забрала у ее сына телефон, который следует отдать, так как сын в бешенстве.

Следом в квартиру потерпевшей вбежал сам сын — 26-летний Павел. Он начал криками требовать свой телефон, а затем начал избивать пенсионерку. По словам пенсионерки, Павел схватил нож с кухни и угрожал убийством. Потом он сбегал за горючей жидкостью и облил ковер и постельное белье, после чего поджег. Женщине удалось погасить пламя.

Дебошира смогли угомонить только полицейские. Уже в участке оккупант заявил, что полгода был участником ЧВК "Вагнер" — заключил "контракт", который закончился 28 февраля.

Фото: Baza

Пенсионерку госпитализировали с переломом носа, вывихом пальца, а также множественными ушибами и кровоподтеками.

Ранее сообщалось, что в РФ 21-летний парень назвал себя богом и сжег знакомого в костре.

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