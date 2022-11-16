В Москве ученица продала девственность за ненастоящие доллары, а затем заявила, что "фальшивые деньги — это преступление"

Девятиклассница из Москвы продала свою девственности парню с вечеринки за 300 долларов, но они оказались фальшивыми. Когда парень предложил загладить вину, девушка сказала, что "фальшивые деньги – это преступление".

Об этом говорят в телеграмм-канале Baza.

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"В октябре ученица познакомилась в метро с парнем. После недолгого общения в социальных сетях он пригласил девушку на необычную вечеринку за город, на шашлыки. Во время разгара вечеринки девушка поделилась с новым знакомым, что хочет продать свою девственность. Сначала парень предложил 5 тысяч рублей, а затем решил дать 300 долларов, которые отдал ученице, а рубли забрал назад. После первой прожары девушка решилась и на вторую", — говорится в сообщении телеграмм-канала.

Указывается, на следующий день девушка пошла в банк, чтобы обменять валюту, но доллары оказались фальшивыми. Тогда она в ярости позвонила парню, которому продалась. Он ответил, что якобы не знал о "фальшивке" и пообещал закупить вину за 25 тысяч рублей. Впрочем, в этот раз девушку деньги не интересовали. Она решила пойти в полицию, потому что, как она сказала: "Фальшивые деньги — это преступление". Теперь парню грозит срок.

Напомним, бегущие от мобилизации россияне шокировали Азию стартапами. Они учат "правильным" звукам во время интима.

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