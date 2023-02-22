В Москве "учитель года" занимался сексом с ученицами в школе и снимал это на видео

Учитель, несколько раз входивший в "Топ-50 учителей РФ и СНГ", использовал школьниц для производства порнографии.

В столице России лауреат конкурса "Учитель года Москвы" занимался сексом с несовершеннолетними ученицами в школе и снимал это на камеру. Известно, что 39-летний учитель работает в одной из школ в районе Новогиреево.

Как сообщает издание REGNUM со ссылкой на источники в полиции, против педагога в понедельник, 21 февраля, возбудили сразу два уголовных дела за использование несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов и предметов.

По версии следствия, учитель снимал порнографические видео с ученицами школы. Сейчас уже известно о минимум двух девушках, с которыми мужчина вступал в половую связь на камеру. Некоторые из этих видео были записаны в корпусах школы.

"С февраля 2020 года по апрель 2021 года подозреваемый вступал в интимные отношения с несовершеннолетним и осуществлял запись на видео. Это происходило в нескольких корпусах школы, а также по месту жительства несовершеннолетней и подозреваемого. Возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

В ходе расследования оперативникам удалось установить еще одну девочку, с которой учитель записывал подобные видео в школе летом 2019 года. По этому эпизоду было заведено еще одно уголовное дело.

Известно, что подозреваемый является лауреатом конкурса "Учитель года Москвы" и несколько раз входил в "Топ-50 учителей РФ и СНГ".

Напомним, в России подросток шантажировал ученицу шестого класса ее интимными видео, которые слив в Сеть.

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