В Москве умерли 15-летняя девочка и ее бабушка: семья полакомилась арбузом из супермаркета

В Москве умерли 15-летняя девочка и ее бабушка: семья полакомилась арбузом из супермаркета

С признаками пищевого отравления госпитализировали целую семью, медикам удалось спасти не всех.

В Москве после употребления арбуза, купленного в магазине, расположенного на юго-востоке российской столицы, умерли от отравления два человека.

О расследовании обстоятельств этого инцидента сообщили в пятницу, 10 сентября, в пресс-службе московской прокуратуры.

По предварительной информации, семья из четырех человек 8 сентября приобрела арбуз в местном супермаркете. На следующий день 15-летняя девочка, ее мама и бабушка были госпитализированы в больницу с признаками отравления. Глава семьи, отец ребенка, в помощи медиков не нуждался — он единственный накануне не ел приобретенного арбуза.

15-летнюю девушку и ее 61-летнюю бабушку медикам спасти не удалось, ее мать — до сих пор в реанимации.

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"Прокуроры проверят все обстоятельства и причины происшествия, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — сказано в сообщении.

По данному факту российские правоохранители открыли производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

В Telegram-канале Mash опубликовали видео из супермаркета, в котором работают правоохранители. Полицейские проверяют остатки партии бахчевых в магазине.

В издании также сообщили, что в том же доме, где произошло смертельное приключение с арбузом, из-за признаков отравления сегодня вызвали скорую помощь к двум детям - 9 и 11 лет.

Напомним, ранее в Винницкой области пятеро детей отравились грибами. Две девочки 4 и 12 лет умерли в больнице.

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