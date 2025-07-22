В Москве уничтожили авто руководителя завода по изготовлению дронов для российской армии: детали, фото

В Москве уничтожили авто руководителя завода по изготовлению дронов для армии РФ / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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В Москве в ночь на 21 июля неизвестные сожгли автомобиль руководителя предприятия, занимающегося изготовлением беспилотников для российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в разведке.

«В ночь на 21 июля, в Москве, по адресу ул. Верескова 1, неизвестные сожгли автомобиль Mercedes-Benz ML350 принадлежащий Петрову Владимиру Анатольевичу, руководителю ООО „Петровинжиниринг“, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что данная компания занимается созданием дронов, электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов для обеспечения потребностей армии РФ.

В Москве уничтожили авто руководителя завода по изготовлению дронов для армии РФ / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Напомним, беспилотники в ночь на 22 июля атаковали завод АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» в Самарской области России.