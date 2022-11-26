В Москве усиленно охраняют стены Кремля: в чем причина (фото)

После того, как на кремлевской стене появилась антивоенная надпись, у символа российской власти круглосуточно дежурят дополнительные полицейские патрули.
На одной из стен московского Кремля неизвестный написал лозунг "Нет войне". С тех пор возле официальной резиденции президента Российской Федерации появились вооруженные силовики, внимательно следящие за кремлевскими стенами.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza, опубликовав соответствующие фото.
Граффити на стене Кремля оперативно затерли. Теперь возле места "инцидента" круглосуточно дежурят три дополнительных полицейских патруля, вооруженные автоматами и пистолетами, — по одному на каждую ранее "незащищенную" стену.
Кроме десятка полицейских, за кремлевскими стенами присматривают еще несколько сотрудников Федеральной службы охраны.
На опубликованных фотографиях видны силуэты силовиков на фоне кремлевских стен. Судя по отсутствию движения на дорогах и скудному освещению, их сфотографировали на посту поздно вечером.
Напомним, ранее хитрость россиянки, которая во время акции против мобилизации в городе Тюмени написала мелом на асфальте Нет в***е, и убедила суд, что имела в виду "Нет вобле", стала поводом для многих иронических мемов в Сети.
Читайте также:
- Призывала "вставать на смертный бой с путинской ордой": в Омске 5 полицейских задерживали бабушку с антивоенным плакатом (видео)
- "Fuck war": футболистка сборной России в очередной раз обматерила Путина, процитировав антивоенное стихотворение
- В Беларуси задержан мужчина, который был против войны с Украиной: его заставили извиняться за позицию