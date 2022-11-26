В Москве усиленно охраняют стены Кремля: в чем причина (фото)

После того, как на кремлевской стене появилась антивоенная надпись, у символа российской власти круглосуточно дежурят дополнительные полицейские патрули.

На одной из стен московского Кремля неизвестный написал лозунг "Нет войне". С тех пор возле официальной резиденции президента Российской Федерации появились вооруженные силовики, внимательно следящие за кремлевскими стенами.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, опубликовав соответствующие фото.

Граффити на стене Кремля оперативно затерли. Теперь возле места "инцидента" круглосуточно дежурят три дополнительных полицейских патруля, вооруженные автоматами и пистолетами, — по одному на каждую ранее "незащищенную" стену.

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Кроме десятка полицейских, за кремлевскими стенами присматривают еще несколько сотрудников Федеральной службы охраны.

На опубликованных фотографиях видны силуэты силовиков на фоне кремлевских стен. Судя по отсутствию движения на дорогах и скудному освещению, их сфотографировали на посту поздно вечером.

Напомним, ранее хитрость россиянки, которая во время акции против мобилизации в городе Тюмени написала мелом на асфальте Нет в***е, и убедила суд, что имела в виду "Нет вобле", стала поводом для многих иронических мемов в Сети.

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