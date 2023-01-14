В Москве усиливают ПВО: внезапно развернули дивизион С-400 (фото)

Эти машины могут либо прикрывать расположенный в подмосковном Щелкове военный аэродром "Чкаловский", либо просто участвовать в учениях.

В России в одном из районов Москвы усилили противовоздушную оборону, развернув дивизион ПВО С-400.

Об этом сообщает Telegram-канал ЧТД.

Комплекс радиолокационных станций в активном положении заметили между Лосиным островом и Сокольниками.

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Кроме того, множество комплексов ПВО дислоцированы по всему Подмосковью.

Комплексы С-400 в Москве появились недавно.

"Эти машины могут либо прикрывать расположенный в подмосковном Щелкове военный аэродром "Чкаловский", либо просто участвовать в учениях, отметил бывший служащий войск противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Напомним, украинским военным удалось сбить по меньшей мере 10 ракет, которые россияне запустили по территории Украины в субботу, 14 января.