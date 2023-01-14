В Москве усиливают ПВО: внезапно развернули дивизион С-400 (фото)

Эти машины могут либо прикрывать расположенный в подмосковном Щелкове военный аэродром "Чкаловский", либо просто участвовать в учениях.
В России в одном из районов Москвы усилили противовоздушную оборону, развернув дивизион ПВО С-400.
Об этом сообщает Telegram-канал ЧТД.
Комплекс радиолокационных станций в активном положении заметили между Лосиным островом и Сокольниками.
Кроме того, множество комплексов ПВО дислоцированы по всему Подмосковью.
Комплексы С-400 в Москве появились недавно.
"Эти машины могут либо прикрывать расположенный в подмосковном Щелкове военный аэродром "Чкаловский", либо просто участвовать в учениях, отметил бывший служащий войск противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.
Напомним, украинским военным удалось сбить по меньшей мере 10 ракет, которые россияне запустили по территории Украины в субботу, 14 января.
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