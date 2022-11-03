В Москве устроили конкурсы по одеванию покойника и ведущего похорон: видео

В Москве презентовали кресло-гроб и куклу-гроб.
В столице России Москве во время выставки похоронных принадлежностей и сервиса "Некрополь-2022" устроили конкурсы по одеванию покойника и лучшего ведущего похорон.
Об этом пишет телеграмм-канал "Осторожно, Москва".
Во время выставки ритуальных принадлежностей россияне еще устраивали конкурс. В частности на бистрое одевания покойника. Также там провели соревнования на лучших ведущих похорон.
Россияне на своей выставке также презентовали куклу-гроб и кресло-гроб, с которыми жители Москвы с радостью фотографировались.
Что еще можно было увидеть на выставке похоронных принадлежностей в Москве
В столице РФ Москве 1 ноября на фоне "частичной" мобилизации и огромных потерь России в войне против Украины организовали выставку похоронных принадлежностей и сервиса "Некрополь-2022". На ней представлены гробы, надгробия, новинки похоронного убранства. Также там провели показ траурной моды.
Читайте также:
- Мобилизированные россияне притворяются мертвыми на поле боя и убегают с войны: "Лучше посижу в тюрьме"
- Операция "могилизация": как российские менеджеры попадают на фронт и гибнут в Украине (фото)
- Российские СМИ заявляют, что в войне в Украине погибли более 100 "мобиков"