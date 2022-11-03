В Москве устроили конкурсы по одеванию покойника и ведущего похорон: видео

В столице России Москве во время выставки похоронных принадлежностей и сервиса "Некрополь-2022" устроили конкурсы по одеванию покойника и лучшего ведущего похорон.

Об этом пишет телеграмм-канал "Осторожно, Москва".

Во время выставки ритуальных принадлежностей россияне еще устраивали конкурс. В частности на бистрое одевания покойника. Также там провели соревнования на лучших ведущих похорон.

Россияне на своей выставке также презентовали куклу-гроб и кресло-гроб, с которыми жители Москвы с радостью фотографировались.

Что еще можно было увидеть на выставке похоронных принадлежностей в Москве

В столице РФ Москве 1 ноября на фоне "частичной" мобилизации и огромных потерь России в войне против Украины организовали выставку похоронных принадлежностей и сервиса "Некрополь-2022". На ней представлены гробы, надгробия, новинки похоронного убранства. Также там провели показ траурной моды.

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