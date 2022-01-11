В Москве в храм вошел вооруженный ножами мужчина с бородой и в розовом платье: видео

В Москве в храм вошел вооруженный ножами мужчина с бородой и в розовом платье: видео

Во время задержания полицией он прощался с вымышленной кошкой и разговаривал с невидимыми существами.

Мужчина с длинной седой бородой и в женском розовом платье испугал сотрудницу храма Казанской Песчанской иконы Божией Матери в московском районе Измайлово. В руках у странного посетителя были ножи.

Об этом сообщают российские СМИ, публикуя видео с камер слежения в московском храме.

Незадолго до инцидента прохожие сообщили в полицию о мужчине с ножами и в необычной для зимы одежде, который ходит по 11-й Парковой улице. Зайдя в храм, мужчина только испугал 61-летнюю свечницу, но никому не причинил вреда. Его задержал охранник и передал в руки полицейских.

Задержанным оказался 53-летний мужчина с очевидными психическими расстройствами. Он почти не ориентировался в пространстве и времени, прощался с вымышленной кошкой и разговаривал с невидимыми существами. Теперь его отправили в психбольницу.

Напомним, ранее на Кубани (Российская Федерация) солдата-срочника обвинили в осквернении памятника погибшим военнослужащим.

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