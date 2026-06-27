В Москве в июле начнутся очень интересные явления: эксперт о топливном кризисе в России

Топливный кризис в РФ

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Россия пытается преодолеть проблемы с топливным обеспечением, рассчитывая на помощь Беларуси. В то же время, возможностей белорусских нефтеперерабатывающих заводов недостаточно, чтобы компенсировать потери после поражения российских НПЗ в Москве и вокруг нее.

Такое мнение в прямом эфире Эспрессо высказал президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар.

По его словам, в российской столице уже появляются признаки топливного кризиса. Причиной стали предварительные удары по перекачивающим станциям системы продуктопроводов, через которые горючее поступало в Москву и Московскую область. Речь идет о так называемом кольцевом московском продуктопроводе, которым транспортируются бензин, дизельное топливо и авиационное топливо.

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«Московский НПЗ, который недавно был поражен, играл важную роль, однако ключевые поставки делались из Рязанского НПЗ, который, кстати, стоит. Для этого были введены ограничения. Подтверждение этому мы видим, например, посредством очередей. Конечно, сейчас не только по трубам идет поставка горючего в Москву и область, а также и по железной дороге с других нефтеперерабатывающих заводов, которые меньше потерпели поражение — тот же Ярославский НПЗ», — прокомментировал президент Центра глобалистики Стратегия XXI.

Гончар отметил, что дополнительной проблемой для России является перегруженность железнодорожной сети, из-за чего возникают трудности с логистикой. Кроме того, в последнее время все чаще появляются сообщения о опрокидывании в Москву и область дополнительных средств противовоздушной обороны.

По мнению эксперта, это может сделать менее защищенными другие важные объекты, также имеющие стратегическое значение для функционирования российской инфраструктуры.

«Конечно Россия отчаянно пытается получить помощь с топливом от Беларуси. Но белорусские НПЗ не могут заменить пораженных мощностей нефтепереработки в Москве и вокруг Москвы. Поэтому в этой ситуации, если нам еще немного поработать, то там положение претерпевает принципиальные изменения.

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У нефтяных компаний есть коммерческие запасы, то есть готовых нефтепродуктов, но они не бесконечны и уже используются. На мой взгляд, что в июле мы будем наблюдать очень интересные явления, если говорить именно о Москве и столичном регионе», — резюмировал Гончар.

Ранее сообщалось, что масштабные удары Украины по российским НПЗ спровоцировали дефицит горючего в более чем 80 регионах РФ и рекордно обрушили производство бензина.

Мы ранее информировали, что Россия начала переговоры с Казахстаном о поставках 50 тысяч тонн бензина марки А-92 на фоне сокращения собственного горючего производства после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

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